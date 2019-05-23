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В черном списке: РФ отказала Нуланд в визе 

Рамблер + ещё 6 29 минут назад
Фото: Reuters
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в МИД России.
По информации издания, Нуланд намеревалась приехать в Москву для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).
В МИД РФ сообщили, что Нуланд внесена в российский черный список, который был составлен в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении российских официальных лиц.
Издание отмечает, что в отличие от американского, российский черный список нигде не публиковался, и зачастую американские граждане узнают о том, что им запрещен въезд в РФ, после подачи документов на визу.
Попадание Виктории Нуланд в черный список России объясняется ее ролью в формировании политики США на постсоветском пространстве, пишет «Коммерсант». В частности, в 2014 году Нуланд лично посетила «Евромайдан» и накормила участников акций протестов бутербродами.
Комментарии
США , Политика , Виктория Нуланд , Джон Хопкинс , МИД , Москва
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