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Обломки последнего работоргового судна нашли в США 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Обломки последнего судна для перевозки рабов в США под названием «Клотильда» были обнаружены в реке Мобил штата Алабама.
«Клотильда (Clotilda), последний корабль, которые привез в США закрепощенных людей, обнаружен в реке Мобил, Алабама», — цитирует РИА «Новости» сообщение Исторической комиссии штата Алабама.
Группа археологов на протяжении года изучала обломки корабля. В итоге исследователи пришли к выводу, что это именно та шхуна, которая перевозила рабов в США в 1860 году.
Как пишет журнал National Geographic, «Клотильда» доставила в страну более сотни порабощенных африканцев из королевства Дагомея, которое располагалось на территории современных Бенина и Того.
Когда корабль прибыл побережью штата Алабама, работорговля уже 50 лет как была запрещена, поэтому владельцы судна частично сожгли и затопили его. Все, кто был доставлен на судне, получили свободу только через пять лет. После этого они основали сообщество афроамериканцев у города Мобил.
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США , National Geographic , РИА Новости
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