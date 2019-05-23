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Болтон потребовал бросить вызов росту военного влияния России в Арктике 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне в штате Коннектикут, заявил, что они помогут проложить путь к «восстановлению американского лидерства в Арктике», сообщает агентство Associated Press, на которое ссылается ТАСС.
«Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на «околоарктический статус», — заявил чиновник.
Во время выступления Болтон также сообщил, что с помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны США. Эта программа, подчеркнул советник, «проложит путь к восстановлению американского лидерства в Арктике, которым слишком долго пренебрегали».
«Соединенные Штаты, — заметил также советник президента США, — это арктическая нация с устойчивыми национальными интересами в регионе». «Как и наши арктические союзники и партнеры, мы хотим, чтобы Крайний Север был регионом низкой напряженности».
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США , Армия , Политика , Джон Болтон , Associated Press , ИТАР-ТАСС
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