Болтон потребовал бросить вызов росту военного влияния России в Арктике

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон , выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне в штате Коннектикут, заявил, что они помогут проложить путь к «восстановлению американского лидерства в Арктике», сообщает агентство Associated Press, на которое ссылается ТАСС.

«Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на «околоарктический статус», — заявил чиновник.

Во время выступления Болтон также сообщил, что с помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны США. Эта программа, подчеркнул советник, «проложит путь к восстановлению американского лидерства в Арктике, которым слишком долго пренебрегали».