В США останки умерших будут перерабатывать в компост

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписал новый закон, по которому останки умерших могут быть превращены в удобрение для почвы, сообщает BBC. Такой способ захоронения предлагается как экологичная альтернатива традиционному погребению и кремации.

По предусмотренной законом технологии тело помещается в стальной контейнер с люцерной, древесной щепой и соломой, где оно естественным образом разлагается за 30 дней. Полученный компост объемом, примерно равным двум садовым тачкам, выдается родственникам умершего. В него можно высадить цветы или деревья.

Помимо заботы об экологии, новый способ погребения может также решить проблему нехватки мест для захоронения в крупных городах. Вашингтон стал первым штатом в США, принявшим превращение узаконившим превращение человеческих останков в компост.