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В США останки умерших будут перерабатывать в компост 

Мир24 + ещё 10 1 час назад
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписал новый закон, по которому останки умерших могут быть превращены в удобрение для почвы, сообщает BBC. Такой способ захоронения предлагается как экологичная альтернатива традиционному погребению и кремации.
По предусмотренной законом технологии тело помещается в стальной контейнер с люцерной, древесной щепой и соломой, где оно естественным образом разлагается за 30 дней. Полученный компост объемом, примерно равным двум садовым тачкам, выдается родственникам умершего. В него можно высадить цветы или деревья.
Помимо заботы об экологии, новый способ погребения может также решить проблему нехватки мест для захоронения в крупных городах. Вашингтон стал первым штатом в США, принявшим превращение узаконившим превращение человеческих останков в компост.
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