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Трамп передал послание Зеленскому 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным издания, в письме затрагиваются вопросы будущего сотрудничества глав Украины и США.
"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", — сказал Перри.
Об этом глава американского минэнерго сказал 20 мая после инаугурации Зеленского в Верховной раде.
Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским.
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США , В мире , Владимир Зеленский , Рик Перри , Дональд Трамп , Минэнерго , Верховная Рада
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