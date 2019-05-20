Трамп передал послание Зеленскому 

Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным издания, в письме затрагиваются вопросы будущего сотрудничества глав Украины и США.
"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", — сказал Перри.
Об этом глава американского минэнерго сказал 20 мая после инаугурации Зеленского в Верховной раде.
Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским.