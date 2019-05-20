Трамп передал послание Зеленскому

По данным издания, в письме затрагиваются вопросы будущего сотрудничества глав Украины и США.

"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", — сказал Перри.

Об этом глава американского минэнерго сказал 20 мая после инаугурации Зеленского в Верховной раде

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским.