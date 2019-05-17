Умер писатель Герман Воук

Американский романист Герман Воук скончался на 104-м году жизни. Как сообщил агентству Associated Press литературный агент писателя, автор романа «Бунт на „Кейне“» умер во сне в своем доме в Палм-Спрингс.

Будущий писатель родился в еврейской семье, которая приехала покорять США из России . Его родным городом стал Нью-Йорк, где закончил Колумбийский университет, а после работал на радио сначала сценаристом, а после ведущим.

В 1942 году он ушел на фронт. Он служил во флоте и принимал участие в военных действиях на Тихом океане. Именно там он нашел сюжеты для своих будущих произведений.

За свой роман «Бунт на „Кейне“ (The Caine Mutin) он получил Пулитцеровскую премию. Сняты по его книге фильм получил семь номинаций на премию „Оскар“.

Также Воук известен как автор книг „Ветра войны“ и „Война и память“ о начале Второй мировой войны и жизни на фронте