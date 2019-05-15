Бутину должны перевести в федеральную тюрьму в течение двух недель

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина в течение двух недель будет переведена в федеральную тюрьму из тюрьмы в Оклахоме, сообщил ее отец Валерий Бутин в интервью газете "Известия".

"Она находится в распределительном центре штата Оклахома, откуда ее должны в течение двух недель переместить в федеральную тюрьму на постоянное место отбывания срока. Однако пока неизвестно, в какую. Защита Марии старается добиться того, чтобы она была определена в учреждение с более демократичным режимом содержания заключенных, расположенное ближе к Вашингтону, где находится адвокатская контора ее защиты", — говорится в сообщении.

Бутина была задержана в июле 2018 года. Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, из которых 9 уже провела за решеткой. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.