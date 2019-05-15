Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бутину должны перевести в федеральную тюрьму в течение двух недель 

РИА Новости + ещё 22 15 мая 2019
Фото: ВЕСТИ
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина в течение двух недель будет переведена в федеральную тюрьму из тюрьмы в Оклахоме, сообщил ее отец Валерий Бутин в интервью газете "Известия".
"Она находится в распределительном центре штата Оклахома, откуда ее должны в течение двух недель переместить в федеральную тюрьму на постоянное место отбывания срока. Однако пока неизвестно, в какую. Защита Марии старается добиться того, чтобы она была определена в учреждение с более демократичным режимом содержания заключенных, расположенное ближе к Вашингтону, где находится адвокатская контора ее защиты", — говорится в сообщении.
Бутина была задержана в июле 2018 года. Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, из которых 9 уже провела за решеткой. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.
Последние новости
Букмекеры определили фаворитов Евровидения Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину Россиянам дадут дополнительный выходной
Комментарии
США , Происшествия , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты281
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского426
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»5
Чиновница из Тюмени разделась для Playboy
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение