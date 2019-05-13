США не хватает денег на военное противостояние с Россией и Китаем

США не хватает бюджетных ресурсов для того, чтобы реализовать свою масштабную стратегию по противодействию геополитическим амбициям РФ Китая . Такой вывод делают эксперты американской корпорации RAND в своём очередном докладе «Несовпадение между стратегией и ресурсами Америки». По оценкам сотрудников исследовательской организации, к 2027 году бюджету для реализации всех поставленных нынешней администрацией Дональда Трампа задач могут потребоваться миллиарды долларов. Большую часть ресурсов страны, как ожидается, поглотит модернизация ядерных арсеналов.

В своем исследовании авторы RAND базируются главным образом на оценках бюджетного управления Конгресса.

Мы прогнозируем совокупное несоответствие между стратегией и ресурсами (США — News.ru) в размере более $500 миллиардов, — описывают авторы период до 2027 года.

Безусловно, увеличение оборонного бюджета в 2017 году, которое было инициировано Белым домом, помогло сократить финансовый разрыв в 2018 году, однако цели, поставленные в нынешней оборонной стратегии, требуют ежегодного перерасчета.

В случае если не будет изменений в политике администрации или нового политического консенсуса по поводу наращивании оборонных возможностей, возникнет недостаток сил, чтобы преодолеть разрыв между заявленными США целями и стоимостью их достижения, — пишут исследователи.

Это, как считается, создаёт для администрации Трампа и Конгресса большие трудности. Главная проблема — как правильно расставить акценты.

Ведущий автор доклада, старший научный сотрудник корпорации RAND Тимоти Бондс считает, что анонсированная Трампом модернизация ядерных вооружений в течение следующих нескольких десятилетий, вероятно, поглотит большую часть оборонного бюджета США.

Таким образом, вопрос заключается в том, как Соединённые Штаты будут использовать оставшиеся ресурсы для обеспечения того, чтобы агрессия, которая ставит под угрозу интересы США в критических регионах, потерпела неудачу, — заявил специалист, комментируя результаты исследования.

Главными угрозами обновленная в 2018 году американская оборонная стратегия провозглашает Россию и КНР. В тексте документа говорится: для США вполне ясно и очевидно, что Китай и Россия хотят «сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью — получить право вето на действия других стран в области экономики, дипломатии и безопасности». Авторы RAND, заочно полемизируя с разработчиками обновленной стратегии, похоже, не ставят под сомнения приоритет этих угроз. Например, они не исключают замаскированного под военные учения «вторжения» российских войск в страны Прибалтики.

Администрации президента США рекомендуют расставлять приоритеты в области инвестиций, прежде всего, с учетом их важности для США и национальных интересов. Исследователи RAND убеждены, что в случае крупной войны, такой как «нападение России на Балтику», возобновление полномасштабных боевых действий на Корейском полуострове или американской кампании по защите Тайваня, готовность армии США станет одним из решающих факторов. А её в экспертной среде не раз ставили под сомнение, особенно в вопросах, связанных с Россией.

Ситуация объяснима: любое государство готовится к конфликтам, даже если их вероятность составляет 0,1%. Кроме того, в России и США разные циклы обновления стратегических ядерных сил: если в РФ модернизация и постановка на вооружение новых видов происходит сейчас, то американцы пока занимаются программами продления эксплуатационных сроков, что обеспечивает выполнение стоящих перед ядерными силами задач. Хотя понятно, что до бесконечности продлевать ресурс существующих систем нельзя, поэтому в перспективе Штаты будут также вводить новые комплексы.

Каким образом администрация Трампа будет закрывать финансовую брешь в последующие годы, остается только догадываться. Война между администрацией и Конгрессом идет по многим статьям бюджета — даже тем, которые касаются здравоохранения.

Следует обратить внимание, что военные расходы страны во многом определяются тем, находится ли она в состоянии войны или нет. Даже вне военного времени многие государства продолжают тратить значительные суммы на поддержание своего военного потенциала. При этом масштаб целей, которые декларируются исполнительной властью, нередко превышает возможности, которыми обладает эта отдельно взятая страна. То есть такая ситуация характерна не только для США. Амбициозные задачи, которые пытается ставить власть, конечно, можно объяснить необходимостью устрашения своих потенциальных противников. Может быть, за счет такого риторического соперничества иногда и удается сохранить мир. Однако когда речь заходит о реализации планов, теоретическая сторона дела сталкивается с реальностью, которая требует либо дополнительных вливаний в определенные сферы обороны, либо перераспределения финансов — из одной области обороны в другую. Значение здесь имеет не столько процент от ВВП, который страна тратит на оборонные нужды, сколько то, каков размер этого ВВП.