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Трамп захотел встретиться с Путиным 

Lenta.ru + ещё 9 55 минут назад
США запросили у России переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту.
"Мне все равно, я верю Путину"
Собеседник издания отметил, что вероятность проведения переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина оценивается как высокая. Встреча может состояться на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне. Сейчас Вашингтон ждет ответ Москвы по этому запросу.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи. «Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность открывает», — сказал Рябков.
3 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты обсудили вопрос контроля над ядерным вооружением, «российское вмешательство», а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае.
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию 13-14 мая. Он намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом страны Владимиром Путиным в Сочи. По словам Помпео, ему поручено обсудить с российской стороной области, в которых Москва и Вашингтон могут найти общие интересы.
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США , Видео , В мире , Политика , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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