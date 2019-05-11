США добавили новые санкции против Венесуэлы

США расширили список санкций против Венесуэлы , введя экономические ограничения в отношении двух нефтяных компаний и танкеров. Попавшие в "черный список" организации были зарегистрированы в других странах.

Компания Monsoon Navigation Corporation зарегистрирована на Маршалловых островах, вторая Serenity Maritime Limited, зарегистрирована в Либерии. Суда ходят под флагом Панамы. Как отметили в американском министерстве финансов, морские суда доставляли нефть из Венесуэлы на Кубу. "США предпримут дальнейшие действия, если Куба продолжит получать венесуэльскую нефть в обмен на военную поддержку", — заявил министра финансов США Стивен Мнучин.

Ранее Соединенные Штаты уже ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые принимают участие в транспортировке нефти на Кубу. Американцы уточнили, что ограничительные меры были якобы приняты по просьбе венесуэльской оппозиции.