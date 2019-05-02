Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп анонсировал новый поворот в ситуации в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 2 57 минут назад
Президент США Дональд Трамп дал обещание, что "много чего произойдет" на следующей неделе по ситуации в Венесуэле, передает ТАСС.
Мадуро ответил на слова Помпео о побеге
Он пояснил, что США рассматривают все варианты разрешения кризиса.
"Это просто ужасная ситуация. Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", — заявил Трамп.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Венесуэле.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
Газета.Ru: последние новости
Барра обвинили во лжи и попросили уйти в отставку "Не спрячется": демократы пригрозили судом генпрокурору США Трамп поблагодарил уходящего на покой императора Японии
США , Видео , В мире , Николас Мадуро , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд
Три часа пыток: вдова Марьянова слегла после «Пусть говорят»3
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому169
Минобороны Британии возглавила противница России63
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Видео
Минобороны Британии возглавила противница России
Европа В мире
Трамп анонсировал новый поворот в ситуации в Венесуэле
США В мире
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
Общество
США отказались бояться оружия России в Венесуэле
В мире Армия
Три часа пыток: вдова Марьянова слегла после «Пусть говорят»
Шоу-бизнес Статьи
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Оружие
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение