Трамп анонсировал новый поворот в ситуации в Венесуэле

Он пояснил, что США рассматривают все варианты разрешения кризиса.

"Это просто ужасная ситуация. Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", — заявил Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Венесуэле.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.