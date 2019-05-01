Супруги Обама представили список проектов для Netflix

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которая принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с Netflix . Об этом сообщает Variety.

По данным портала, в список вошли экранизация книги Майкла Льюиса "Пятый риск", биографический фильм о писателе Фредерике Дугласе и картина "Crip Camp", которая расскажет о движении за права инвалидов.

Как отмечается, в списке также числится сериал "Блум" о моде Нью-Йорке после Второй мировой войны.

При этом Мишель Обама подчеркнула, что компания будет заниматься проектами, которые "имеют отношение к повседневной жизни".

Ранее сообщалось, что супруги Обама экранизируют книгу Майкла Льюиса для Netflix.