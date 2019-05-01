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Супруги Обама представили список проектов для Netflix 

Газета.Ru + ещё 1 13 минут назад
Фото: Reuters
Продюсерская компания Higher Ground Productions, которая принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с Netflix. Об этом сообщает Variety.
По данным портала, в список вошли экранизация книги Майкла Льюиса "Пятый риск", биографический фильм о писателе Фредерике Дугласе и картина "Crip Camp", которая расскажет о движении за права инвалидов.
Как отмечается, в списке также числится сериал "Блум" о моде Нью-Йорке после Второй мировой войны.
При этом Мишель Обама подчеркнула, что компания будет заниматься проектами, которые "имеют отношение к повседневной жизни".
Ранее сообщалось, что супруги Обама экранизируют книгу Майкла Льюиса для Netflix.
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США , В мире , Барак Обама , Мишель Обама , Майкл Льюис , Netflix
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