Трампу советуют «разбалансировать» Россию через СНГ

США должны ослабить российское влияние в Центральной Азии и помочь процессу либерализации Белоруссии . Такой вариант геополитического ответа российскому руководству содержит очередной доклад американской аналитической корпорации RAND. В исследовании, которое носит название Overextending and Unbalancing Russia, эксперты корпорации выдвигают свои опции по ненасильственным и в то же время, с их точки зрения, максимально вредоносным санкциям, которые бы позволили «рассредоточить и разбалансировать российскую экономику, вооруженные силы и политическое положение» Кремля.

Нынешняя Россия сталкивается со множеством факторов уязвимости, обращают внимание эксперты RAND.

Это цены на нефть и газ, которые значительно ниже пикового уровня, что уже привело к снижению уровня жизни, это экономические санкции, которые только способствовали этому снижению, это старение и быстрое сокращение численности населения, а также это усиление авторитаризма под началом Владимира Путина, — говорится в тексте исследования.

Впрочем, как отмечают аналитики, несмотря на все уязвимости и страхи, Россия остаётся мощной державой, которой удается оставаться конкурентом США в нескольких ключевых сферах. Учитывая, что соперничество с РФ неизбежно, исследователи RAND предлагают свои «вредоносные варианты» действий, которые, как утверждается, могут привести к «дисбалансу» сложившейся системы российской власти.

Эксперты RAND разделили санкции на категории — в соответствии со сферами, в которых они должны действовать. Рассуждая об экономических рестрикциях, авторы доклада советуют американской исполнительной власти расширить производство энергии, чтобы усилить конкуренцию российским компаниям, а также дать европейским странам возможность закупать газ в других странах, кроме России. Особенно интересно выглядит раздел с геополитическими мерами. Помимо известных вариантов с отправкой летального оружия Украине и помощи сирийской умеренной оппозиции, эксперты рекомендуют обдумать содействие либеральным реформам в Белоруссии, «переворот в Приднестровье», а также варианты по сокращению российского влияния в государствах Центральной Азии. Впрочем, авторы доклада признают, что это будет чересчур затратно и слишком опасно с точки зрения усиления напряженности в отношениях с российским руководством.

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После начала украинского кризиса эксперты RAND анализировали главным образом уязвимости стран Евросоюза . К примеру, в одном из исследований отмечается: государства в южной и даже западной части Европы имеют определенную степень экономической уязвимости перед Россией и могут пострадать от санкционного давления со стороны Кремля. Географическая близость ряда стран Северной Европы также рассматривалась экспертами как фактор уязвимости перед российскими действиями. С потенциальной военной угрозой сталкиваются в первую очередь страны Прибалтики, и в какой-то степени, утверждали в RAND, это на себе испытывает и Финляндия. Однако что касается балтийских государств, Россия, как предполагали тогда исследователи, может манипулировать проблемой российских меньшинств, чтобы вызвать недовольство внутри этих стран и спровоцировать нестабильность.

В целом, доклад Overextending and Unbalancing Russia во многом базируется на той концепции долгосрочной стратегической конкуренции, которая появилась в Соединённых Штатах ещё во времена холодной войны. Вклад в эту концепцию внесли в том числе эксперты RAND. Так, в одном из программных исследований корпорации за 1972 год говорилось, что Соединённым Штатам необходимо отказаться от своего привычного стратегического видения и попыток опередить СССР во всех сферах. Вместо этого Америке нужно взять под контроль эту конкуренцию и направить её в те области, где у США есть существенное преимущество. Это побудило бы Советский Союз перенаправить свои силы туда, где Америку переиграть невозможно и заставило бы его нести большие убытки.

Этот подход прослеживается и в тех выводах, которые делают эксперты RAND в свежем исследовании. Однако авторы Overextending and Unbalancing Russia признают: помимо конкретных рисков, существует ещё один — наличие у оппонента тактического и стратегического ядерного оружия. Поэтому каждый вариант санкций должен быть хорошо откалиброван.