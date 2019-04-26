Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп рассказал о возможном украинском вмешательстве в американские выборы 

Lenta.ru + ещё 3 19 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство юстиции изучит данные о связях между кандидатом в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и Украиной. Об этом сообщает Fox News.
«Это [данные о украинском вмешательстве] звучит как нечто очень, очень важное», — сказал Трамп.
Он предположил, что генеральный прокурор США Уияльм Барр заинтересуется информацией по этому делу. Президент также охарактеризовал новые данные как «большие» и «невероятные».
Отмечается, что, предположительно, представители Украины содействовали утечке компрометирующей информации о тогдашнем председателе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте, чтобы помочь Клинтон.
Ранее сообщалось, что у украинских чиновников есть весьма серьезные доказательства по возможному вмешательству в американские выборы. Это в том числе письма двух сотрудников местных правоохранительных органов с признаниями в попытке повлиять на американские выборы.
Кроме того, существует запись голоса главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. На ней он якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с Полом Манафортом, чтобы привести к победе Хиллари Клинтон.
Последние новости
Украина остановила транзит российской нефти Шенгенскую зону предложили сократить Михаил Горбачев попал в больницу
Комментарии
США , В мире , Украина , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский покинул Украину157
Умерла Элина Быстрицкая7
Трамп предложил России и Китаю ядерную сделку311
Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы964
«Попытка переворота»: Трамп о «российском деле»9
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Умерла Элина Быстрицкая
Общество
Прощание Ким Чен Ына с Россией попало на видео
В мире
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
Последняя ставка: Макрон готов порезать Европу
В мире Европа
«Бог есть»: вышедший из комы Быков сделал заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение