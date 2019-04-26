Трамп рассказал о возможном украинском вмешательстве в американские выборы

«Это [данные о украинском вмешательстве] звучит как нечто очень, очень важное», — сказал Трамп.

Он предположил, что генеральный прокурор США Уияльм Барр заинтересуется информацией по этому делу. Президент также охарактеризовал новые данные как «большие» и «невероятные».

Отмечается, что, предположительно, представители Украины содействовали утечке компрометирующей информации о тогдашнем председателе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте, чтобы помочь Клинтон.

Ранее сообщалось, что у украинских чиновников есть весьма серьезные доказательства по возможному вмешательству в американские выборы. Это в том числе письма двух сотрудников местных правоохранительных органов с признаниями в попытке повлиять на американские выборы.

Кроме того, существует запись голоса главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. На ней он якобы признается, что украинцы специально размещали в сети документы, связанные с Полом Манафортом, чтобы привести к победе Хиллари Клинтон.