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РФ прослушивала секс по телефону Клинтона с Левински, утверждается в докладе Мюллера 

Газета.Ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: Reuters
В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу» утверждается, что спецслужбы России якобы прослушивали телефон бывшего американского президента Билла Клинтона. Об этом сообщает MediaITE.
По данным портала, в докладе Мюллера, в частности, говорится, что Россия «прослушивала» Клинтона, когда он занимался сексом по телефону с сотрудницей Белого дома Моникой Левински.
Как отмечается, эта информация была убрана из публичной версии доклада по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США затребовали полный текст доклада по «российскому делу».
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США , Моника Левински , Роберт Мюллер , Билл Клинтон
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