Для Бутиной запросили 18 месяцев тюрьмы

Американские прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом свидетельствуют документы, направленные 19 апреля прокуратурой США в суд по этому делу.

Приговор будет вынесен 26 апреля. Изначально прокуратура хотела запросить для Бутиной 24 месяца тюрьмы, однако решила сократить этот срок на полгода в связи с активным сотрудничеством россиянки со следствием. Защита обвиняемой настаивает, чтобы ее отправили в тюрьму на срок, который не превышает уже отбытый россиянкой период времени, то есть почти девять месяцев.

В документах отмечается, что действия Бутиной были «предприняты от лица российских властей» и могли нанести серьезный ущерб «политическим процессам, внутренним правительственным сделкам и интересам внешней политики США».

Бутина была задержана в США 15 июля прошлого года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.