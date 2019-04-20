Трампу грозят импичментом в сенате

Элизабет Уоррен, член демократической партии, представляющая в американском сенате штат Массачусетс, в пятницу призвала запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа за его попытки якобы помешать проведению расследования спецпрокурора Мюллера , сообщает Fox News.

В своем Twitter Уоррен призвала коллег присоединиться к ее обращению, настаивая на том, что Трамп неоднократно пытался помешать проведению расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое началось в мае 2017 года и продолжалось более 22 месяцев. По словам Уоррен, недавно опубликованный доклад Мюллера "заложил основу для действий конгресса". Сенатор также заявила: в своем докладе Мюллер сказал о том, что "конгресс уполномочен запретить президенту коррупционное использование его полномочий". "Правильный процесс осуществления этих полномочий — импичмент", — заключила Уоррен, выразив опасение, что игнорирование "повторных попыток президента помешать" правосудию нанесет "долговременный ущерб" американской политике.

Основной целью расследования спецпрокурора Мюллера, бывшего директора ФБР , было выяснить, сотрудничало ли окружение Трампа с российскими представителями во время предвыборной кампании в 2016 году.

18 апреля министерство юстиции США обнародовало отредактированную версию доклада Роберта Мюллера, в которой не содержится каких-либо упоминаний о "российском следе". Хотя сам Мюллер в конечном итоге решил не обвинять Трампа в совершении преступления, он также сказал, что "расследование не оправдывает президента".

Одновременно с этим генеральный прокурор США Уильям Барр инициировал возбуждение дела о предвзятости агентов ФБР, начавших расследование против Трампа еще во время его предвыборной кампании. Это дало повод демократам обвинить главу американской Фемиды в том, что он якобы действует по указке главы Белого дома.

Ранее в марте Барр огласил некоторые выдержки из доклада. Демократы продолжают настаивать на том, что "резюме Барра ввело в заблуждение американский народ", а более полный отчет, даже с его многочисленными поправками, рассказал бы американской общественности совершенно иную "историю злоупотреблений Трампа". Один из наиболее влиятельных демократов, председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф из Калифорнии осудил Барра за то, что, тот, по его словам, пытался "обелить президента". "Если бы специальный адвокат, как он ясно дал понять, нашел доказательства, оправдывающие президента, он бы так и сказал. Он этого не сделал. Он оставил этот вопрос на рассмотрение конгресса Соединенных Штатов, и нам нужно будет его рассмотреть", — сказал Шифф на пресс-конференции. Как отмечает The NewYork Times, в предстоящие месяцы может появиться больше "огненных поводов" касательно доклада, включая конституционное столкновение в суде по поводу его полного опубликования, но в частном порядке некоторые демократы пришли к выводу, что судьба президента, вероятно, будет решена на участках для голосования в следующем году.

Сам Трамп в пятницу назвал доклад Мюллера "полной ерундой". Он выразил особое недовольство тем, что в него включены подробные отчеты о его попытках сорвать расследование, основанные на показаниях агентов ФБР и его бывших советников. "Остерегайтесь людей, которые делают так называемые "заметки", когда они никогда не существовали, пока не понадобились", — витиевато написал глава Белого дома.

Между тем

Число американцев, одобряющих деятельность президента Дональда Трампа, составило 37 процентов. Таким образом, рейтинг Трампа упал еще на 3 процентных пункта до самого низкого уровня за год после публикации доклада Роберта Мюллера, свидетельствуют данные совместного опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos.

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Прочитано в TheWashingtonExaminer

— Специальное адвокатское расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года стало исключительно глупой главой в истории (американских) новостных СМИ. Они также сильно ошиблись. Одним из наихудших аспектов двухлетней работы прессы по спекуляциям и распространению слухов стали социальные сети, в частности, Twitter, которые предоставили журналистам и политическим комментаторам публичные платформы для того, чтобы выдвигать наполовину выдохшиеся версии для каждого нового обвинения и подробностей относительно расследования. Как будто эти люди никогда не слышали фразу "жди и смотри". И теперь, когда расследование завершено, мы можем по-настоящему оценить абсурдность некоторых из этих поминутных высказываний людей, которые притворялись, что понимают, что происходит.