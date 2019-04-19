Демократы требуют обьяснить, как Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией

Дональд Трамп и члены его команды не находились в сговоре с кем-то из представителей России , хотя россияне и воздействовали на политическую кампанию в США , говорится в опубликованном докладе по итогам расследования Роберта Мюллера . В действиях президента США также не было фактов «воспрепятствования правосудию», хотя потенциально такие намерения у него были. Демократы, недовольные выводами, требуют вызвать Мюллера на ковер, а генпрокурора Уильяма Барра, который не нашел в докладе оснований для предъявления обвинений президенту, называют «пиарщиком Трампа».

Согласно окончательной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, в действиях президента США не было фактов препятствования правосудию, однако, как следует из его доклада, потенциальные намерения у него были.

Подтверждение этому выводу можно увидеть в увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми , в попытке уговорить бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса повлиять на ход расследования, а также если принять во внимание попытку Трампа уволить самого Мюллера.

В докладе приводится фраза, которую с удовольствием цитируют американские каналы: «Это конец моего президентства».

Эти слова он сказал генпрокурору Сешнсу, которого считал своим соратником: «Как ты мог это допустить, Джефф!» — такие слова Трампа в адрес тогдашнего генпрокурора приводятся в докладе Мюллера.

Как свидетельствуют данные доклада, от этих попыток Трампа отговорили сотрудники Белого дома, которые объяснили ему, что подобные действия будут считаться вмешательством в дела прокуратуры

В то же время, выступая на пресс-конференции, посвященной докладу, генпрокурор США Уильям Барр заявил, что оснований для преследования президента США нет.

При этом сам Мюллер оставляет возможность для конгресса США решить, можно ли найти в действиях президента «восприпятствание правосудию».

Как объясняют эксперты CNN, в отличие от независимого прокурора Кеннета Старра , который расследовал возможное нарушение закона президентом Биллом Клинтоном , Роберт Мюллер фактически подчинялся минюсту США и не мог действовать независимо. Именно поэтому он мог действовать лишь в рамках своего мандата.

Большинство фактов, содержащихся в докладе уже известны широкому кругу общественности. В них говорится о попытках Трампа защитить своего советника по нацбезопасности от возможного преследования со стороны ФБР, а также о встречах представителей команды Трампа.

Мюллер отмечает, что факт этих встреч имел место, однако в них не было криминального характера. При этом стоит отметить, что многие соратники Трампа — в том числе политтехнолог Пол Манафорт — получили тюремные сроки за различные преступления. При этом ни одно из них не связано с Россией.

В докладе повторяются факты якобы российского вмешательства в президентскую кампанию в США.

Так, речь идет о неком агенстве интернет-исследований, находящемся на территории России. По данным доклада, оно якобы размещало посты в фейсбуке в поддержку кандидата Трампа и против кандидата-демократа Хиллари Клинтон . Как отмечается, всего было размещено постов на сумму в $100 тыс.

Также отмечается, что лицами, якобы связанными с военной разведкой России, были предприняты хакерские атаки на сайты Демпартии США, а информация, похищенная там, размещалась на сайте WikiLeaks , известного своими расследованиями. В краже данных Мюллер обвиняет «сотрудников военной разведки России», которые, по его словам, «скрываются от правосудия».

Стоит отметить, что приехать в Россию и осуществить беседу с россиянами, которых спецпрокурор считает каким-то образом задействованными в деле о «сговоре», ранее предлагал президент России Владимир Путин

По словам президента, вопросы могли бы быть заданы российскими правоохранителями, а сотрудники спецпрокурора могли бы присутствовать при их допросах. Однако это предложение не было принято американской стороной.

В докладе отмечается, что с сотрудниками WikiLeaks во время предвыборной гонки в 2016 году контактировал сын президента США Дональд Трамп-младший.

«Дональд Трамп-младший напрямую контактировал с помощью электронных средств связи с WikiLeaks во время избирательной кампании [2016 года]», — отмечается в документе.

Сын за отца

При этом, как следует из доклада, дамоклов меч правосудия висел и над Трампом-младшим. Мюллер всерьез подумывал о предъявлении обвинения сыну президента США за нарушения финансирования кампании в связи с его участием в июньской встрече 2016 года в Трамп-Тауэр с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить Трампу компромат на его соперницу Хиллари Клинтон, однако никаких материалов у нее в итоге не оказалось. Объявление предъявлено не было в связи с тем, что команда Мюллера не смогла доказать факт нарушения закона Трампом-младшим.

В докладе опубликованы ответы президента США на вопросы команды Мюллера. Они носят самый общий характер, а отвечая на многие вопросы, президент США говорит фразу «не припоминаю».

Так, например, рассказывая о намерениях построить в России небоскреб своего имени, он говорит, что интереса к этому особенно не проявлял.

К слову, в России у будущего президента США был деловой партнер, известный девелопер Араз Агаларов, с которым Трамп в 2013 году проводил конкурсы красоты. Многие эксперты в области строительства ранее недоумевали, почему, желая строить в Москве недвижимость, Трамп не обратился к нему с этими идеями.

Демократы ждут Мюллера

С докладом Мюллера уже могут ознакомиться все желающие. Он опубликован практически всеми ведущими американскими СМИ. В самом документе можно увидеть, что часть текста закрашена черным маркером. Это те места, которые скрыли американские власти из соображений обеспечения национальной безопасности США.

Примечательно, что в каждом конкретном случае в докладе объясняется, по какой причине скрыт тот или иной фрагмент текста.

Несмотря на завершение расследования, которое обошлось американским налогоплательщикам в миллионы долларов, эксперты считают, что точка еще не поставлена.

Демократы собираются внимательно изучить содержание доклада, чтобы понять, можно ли расценивать действия Трампа как «воспрепятствование правосудию».

Они также хором высказывают недовольство действиями генпрокурора США Уильяма Барра, считая, что тот фактически выступил в роли «адвоката» и «пиарщика» Трампа.

Недовольные тем, что доклад Мюллера не оправдал их ожидания, лидеры демократов Чак Шумер и Нэнси Пилоси настаивают, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер выступил в конгрессе, где ответил бы на их вопросы. Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф также объявил, что его комитет пригласил Мюллера «для дачи показаний».

В письме Шиффа в адрес Мюллера говорится, что комитет будет работать «для обеспечения взаимоприемлемой даты в мае».

Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера об итогах расследования «российского дела».

Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с ветеранами в Белом доме.

«У нас хороший день. У меня тоже хороший день. Было объявлено, что не было никакого сговора. Никаких препятствий», — подчеркнул Трамп.

После окончания пресс-конференции Барра он опубликовал в своем твиттере картинку с надписью: «Игра окончена».