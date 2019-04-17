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США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также никарагуанского банка Corporativo (еще одно название — BANCORP), следует из сообщения американского минфина.
"Следующие организации были добавлены в список Управления по контролю за иностранными активами казначейства США: Центральный банк Венесуэлы и банк Corporativo", — сообщили в министерстве.
Кроме того, в санкционный список по Венесуэле были добавлены два физлица — Ортега Мурилло из Никарагуа и Рузза Теран из Венесуэлы.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе выступления в Майами также подтвердил введение соответствующих санкций.
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США , В мире , Джон Болтон , Казначейство США , Минфин , Центральный банк России , Венесуэла , Куба
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