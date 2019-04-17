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Белый дом анонсировал «сделку века» 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Проект президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию будет представлен в июне. Об этом сообщил советник и зять американского лидера Джаред Кушнер, передает The Jerusalem Post.
Он не раскрыл подробности самого плана, а лишь опроверг информацию о том, что план Трампа сосредоточен вокруг экономической составляющей. По словам Кушнера, план потребует уступок от каждой стороны, однако не поставит под угрозу безопасность Израиля.
В феврале Кушнер рассказал, что разработанный американской стороной план предполагает отмену границ в их нынешнем виде и свободное перемещение людей и товаров, а также объединение всех палестинских территорий под одной властью. Он отмечал, что проект будет обнародован после израильских выборов в апреле этого года.
План ближневосточного урегулирования под названием «сделка века» готовится с начала президентского срока Дональда Трампа, однако подробности проекта не раскрываются. По данным израильских СМИ, он предполагает создание палестинского государства на 90 процентах Западного берега реки Иордан и раздел Иерусалима. Американская сторона эту информацию не подтверждает. Палестинцы отказались от посредничества американцев в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года США признали Иерусалим столицей Израиля.
Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , ООН , Израиль
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