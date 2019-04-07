Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барак Обама пошутил про побег жены 

Газета.Ru 7 апреля 2019
Фото: AP
Бывший президент США Барак Обама пошутил, что если он решит снова баллотироваться в президенты, то жена Мишель от него уйдет. Об этом сообщает The Independent.
Как отмечается, это произошло во время выступления на мероприятии, организованным фондом экс-главы США в Берлине.
"Я занимал свой политический пост…Мишель уйдет от меня, если я снова решу баллотироваться", — сказал Обама.
Аудитория встретила это высказывание сдержанным смехом.
Ранее сообщалось, что книга экс-первой леди США Мишель Обамы стала самой продаваемой в США по итогам 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Названа дата ухода главы МВБ США с поста Больной раком сенатор решил баллотироваться в президенты США На Трампа подали в суд 20 штатов из-за строительства стены на границе с Мексикой
США , В мире , Барак Обама , Мишель Обама
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только Крым. Россия прирастет новой территорией20
Украину задело заявление генсека Совета Европы о России231
«Сделка века»: У России попросили помощи108
США принялись запугивать Египет из-за России14
В РФ заработали новые правила по охране труда9
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение