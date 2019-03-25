Трамп решил судьбу Голанских высот

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Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами 

RT на русском + ещё 59 24 минуты назад
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
«Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — сказал Нетаньяху, обращаясь к Трампу.
Он также назвал день подписания документа историческим.
21 марта Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Впоследствии в ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.
По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все главы МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества потрясены словами американского лидера.
Также 24 марта Эрдоган заявил, что намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН.
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США , Видео , В мире , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , МИД , ЕС , Организация исламского сотрудничества , Израиль
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