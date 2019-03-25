Трамп решил судьбу Голанских высот

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

«Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — сказал Нетаньяху, обращаясь к Трампу.

Он также назвал день подписания документа историческим.

21 марта Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Впоследствии в ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля. Кроме того, в МИД Франции подчеркнули, что реализация инициативы Трампа будет противоречить нормам международного права.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призыв Трампа поставил регион на грань нового кризиса, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все главы МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества потрясены словами американского лидера.