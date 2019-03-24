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ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела» 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Трамп с семьей в настоящее время находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и пребывает в "превосходном расположении духа" из-за новостей о завершении расследования "российского дела".
Ранее сообщалось, что когда будут опубликованы выводы по "российскому делу".
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США , В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , телеканал АВС
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