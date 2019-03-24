ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

По данным телеканала, Трамп с семьей в настоящее время находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и пребывает в "превосходном расположении духа" из-за новостей о завершении расследования "российского дела".

Ранее сообщалось, что когда будут опубликованы выводы по "российскому делу".