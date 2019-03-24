Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Трамп с семьей в настоящее время находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и пребывает в "превосходном расположении духа" из-за новостей о завершении расследования "российского дела".
Ранее сообщалось, что когда будут опубликованы выводы по "российскому делу".