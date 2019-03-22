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Трамп отменил санкции в отношении Северной Кореи 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи. Об этом журналистам на лужайке перед Белым домом заявил президент США Дональд Трамп.
Министерство финансов объявило, что добавит дополнительные крупномасштабные санкции к тем, которые уже имеются по Северной Корее. Я сегодня распорядился отозвать эти дополнительные санкции!, — подчеркнул американский лидер, при это отказавшись пояснить журналистам, с чем связанно подобное решение и о каких именно санкциях идет речь.
Минфин США объявил санкции против двух китайских шиппинговых компаний, которые, по его данным, помогали КНДР избегать санкций, писал ранее News.ru.
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США , В мире , Дональд Трамп , Казначейство США , Минфин , КНДР
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