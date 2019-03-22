Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи. Об этом журналистам на лужайке перед Белым домом заявил президент США Дональд Трамп.
Министерство финансов объявило, что добавит дополнительные крупномасштабные санкции к тем, которые уже имеются по Северной Корее. Я сегодня распорядился отозвать эти дополнительные санкции!, — подчеркнул американский лидер, при это отказавшись пояснить журналистам, с чем связанно подобное решение и о каких именно санкциях идет речь.
Минфин США объявил санкции против двух китайских шиппинговых компаний, которые, по его данным, помогали КНДР избегать санкций, писал ранее News.ru.