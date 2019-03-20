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Трамп выступил в поддержку непрямых выборов президента США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку принятой в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу Белого дома избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.
По словам Трампа, «прелесть коллегии выборщиков заключается в том, что для того, чтобы победить, надо ездить во множество штатов».
«При всенародном голосовании же достаточно посещать крупные штаты — в итоге все закончится тем, что страной будут править большие города. Менее крупные штаты и весь Средний Запад США в итоге лишатся всей власти, а мы не можем этого допустить», — заявил глава Белого дома в своем Twitter.
«Мне раньше нравилась идея всенародного голосования, но сейчас я понимаю, что коллегия выборщиков намного лучше для США», — признался Трамп.
Напомним, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, выступила за упразднение коллегии выборщиков.
Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого кандидата в президенты, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, «забирает» всех выборщиков от данного штата.
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США , В мире , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп
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