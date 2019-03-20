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Байден выдвинулся кандидатом в президенты США и начал просить деньги 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: 58th Presidential Inauguration/58pic2017.org
Бывший вице-президент США Джо Байден решил участвовать в президентской гонке в 2020 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечается, он также объявил начало сбора средств на поддержку его кампании. Издание уточняет, что политик уже обратился к нескольким сторонником с просьбой помочь ему собрать несколько миллионов долларов. Эту информацию изданию передал осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что Байден оговорился о своем участии в президентской гонке. Позднее на это отреагировал действующий президент США Дональд Трамп, который назвал политика человеком с низким IQ.
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США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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