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Трамп сравнил «жесткость» левых и правых политиков 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что левые политики в США притворяются "милыми и жесткими", в то время как являются "злобными". Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.
По его словам, правые политики являются более жесткими сами по себе, в то время как левые "играют в более жесткую игру". Президент США отметил, что у него есть поддержка "жестких людей" — полиции, армии и даже байкеров, которые, однако, не играют в "жесткую игру" без достаточных на то оснований.
"Но левые играют мило и жестко. Вся эта ерунда, которой они занимаются в конгрессе… все эти расследования… Знаете, то, что они делают, — гадко. Республиканцы так никогда не играли", — сказал Трамп.
На сравнение правых и левых политиков американского лидера натолкнул вопрос о бывшем спикере конгресса США Поле Райане, которого Трамп в том же интервью обвинил в препятствовании расследованиям республиканской партии в отношении левых политических оппонентов.
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США , В мире , Дональд Трамп
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