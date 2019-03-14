Трамп сравнил «жесткость» левых и правых политиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что левые политики в США притворяются "милыми и жесткими", в то время как являются "злобными". Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.

По его словам, правые политики являются более жесткими сами по себе, в то время как левые "играют в более жесткую игру". Президент США отметил, что у него есть поддержка "жестких людей" — полиции, армии и даже байкеров, которые, однако, не играют в "жесткую игру" без достаточных на то оснований.

"Но левые играют мило и жестко. Вся эта ерунда, которой они занимаются в конгрессе… все эти расследования… Знаете, то, что они делают, — гадко. Республиканцы так никогда не играли", — сказал Трамп.

На сравнение правых и левых политиков американского лидера натолкнул вопрос о бывшем спикере конгресса США Поле Райане, которого Трамп в том же интервью обвинил в препятствовании расследованиям республиканской партии в отношении левых политических оппонентов.