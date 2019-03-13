Бывший соратник Трампа получил новый тюремный срок

Судья в Вашингтоне приговорил Манафорта к 60 и 13 месяцам тюрьмы — в общей сложности к шести годам и одному месяцу — по двум обвинениям в сговоре против США и лоббировании интересов. Из них 30 месяцев он будет отбывать одновременно с полученным ранее сроком. Таким образом в тюрьме он дополнительно проведет 3,5 года, пишет Associated Press

Как отмечается, бывший соратник Трампа во время слушаний принес извинения за свои действия и просил о снисхождении. Судья в ответ заявила, что учтет признание мужчины.

7 марта 69-летнего Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам лишения свободы в Александрии. Тогда его признали виновным в налоговых и банковских махинациях, связанных с его деятельностью политического советника. Однако эти обвинения не касались его роли в президентской кампании Трампа.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018-го суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках.