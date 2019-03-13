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Бывший соратник Трампа получил новый тюремный срок 

Lenta.ru + ещё 23 2 часа назад
Фото: EPA
Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт получил новый тюремный срок. Об этом сообщает Reuters.
Судья в Вашингтоне приговорил Манафорта к 60 и 13 месяцам тюрьмы — в общей сложности к шести годам и одному месяцу — по двум обвинениям в сговоре против США и лоббировании интересов. Из них 30 месяцев он будет отбывать одновременно с полученным ранее сроком. Таким образом в тюрьме он дополнительно проведет 3,5 года, пишет Associated Press.
Как отмечается, бывший соратник Трампа во время слушаний принес извинения за свои действия и просил о снисхождении. Судья в ответ заявила, что учтет признание мужчины.
7 марта 69-летнего Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам лишения свободы в Александрии. Тогда его признали виновным в налоговых и банковских махинациях, связанных с его деятельностью политического советника. Однако эти обвинения не касались его роли в президентской кампании Трампа.
Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018-го суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках.
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Комментарии
США , В мире , Конфликты , Пол Манафорт , Дональд Трамп , Associated Press
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