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СМИ: на eBay продали Библию с автографом Трампа за $325 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Библия, два года назад подписанная американским президентом Дональдом Трампом, продана в США на интернет-аукционе eBay за $325. Как сообщила газета The Hill, теперь уже бывший владелец Библии первоначально запросил за нее $525, но вынужден был в ходе торгов уступить пару сотен долларов, так как приобрести ее по заявленной цене желающих не нашлось.
По словам владельца, представившегося под псевдонимом GraphwizardCollectibles, Библия была подписана президентом в ходе его поездки по стране во время избирательной кампании в 2016 году. К книге прилагается сертификат, удостоверяющий подлинность подписи Трампа.
Новость о продаже книги, как отмечает газета, привлекла повышенное внимание в связи с тем, что во время состоявшегося на прошлой неделе посещения президентом города Опелика (штат Алабама) он подписал несколько Библий прихожан одной из местных баптистских церквей. Издание намекнуло на то, что теперь владельцы этих книг могут в перспективе их выгодно продать на аукционе.
Газета отметила, что упомянутая Библия не первый предмет с подписью нынешнего президента, который удалось продать через интернет-аукцион. Ранее книга, которую Трамп подписал для своих родителей, была продана на этой интернет-площадке за $25 тыс. Там же за $10 тыс. была продана брошюра с инаугурации Трампа, на которой свои подписи поставили президент и вице-президент Майкл Пенс.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , eBay
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