Трамп намерен потратить $661 млн на борьбу медиа с Россией

Госдепе намерены направить свыше $660 млн на противодействие «влиянию» России в медиа-пространстве. Часть этих средств пойдет на то, чтобы увеличить русскоязычное вещание в РФ и странах бывшего СССР. Это делается, в том числе, и для создания информационного противовеса российскому телеканалу RT . Традиционные американские СМИ, вещавшие еще в советские годы, не справляются с этой задачей.

Как отмечается на сайте Госдепа, $661 млн предназначается для противодействия «российскому злонамеренному влиянию» на территории Евразии, в частности Европы и Центральной Азии. Об этом в понедельник, 11 марта, заявил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на брифинге в Госдепартаменте.

Борьба со «злонамеренной деятельностью» России является одним из главных приоритетов при формировании бюджета Госдепартамента на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября.

Речь прежде всего идет о противодействии деятельности Москвы в информационной сфере. США неоднократно заявляли, что Россия усиливает свое влияние в странах Европы благодаря англоязычному телеканалу RT, а также социальным сетям. Ранее Вашингтон принял меры против этого СМИ, заставив его зарегистрироваться в качестве иностранного агента, что затруднило его работу в США.

Сумма в $661 млн, которую просит Госдепартамент, сопоставима с годовым бюджетом, которое правительство США выделяло на деятельность американских СМИ, осуществляющих вещание на зарубежные страны.

Это, например, такие радиостанции как «Голос Америки» и «Радио Свободы». Согласно данным организации Совета управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors), которое руководило этими СМИ, в 2017 году они получили на свою деятельность более $748 млн При этом в сопроводительных документах Госдепа США говорится о необходимости «удвоить» еженедельную российскую аудиторию «Радио Свободы». Сегодня, по различным данным, она составляет более 100 тыс. человек, которые в основном посещают сайт этого СМИ или слушают подкасты в интернете. При этом влияние «Радио Свобода» сегодня несопоставимо со временами СССР.

Хотя советские власти «глушили» его передачи, «зарубежные голоса» пользовались популярностью среди самой разной аудитории. «Сегодня американцы недовольны его эффективностью, постоянно идет сокращение вещания», — говорит «Газете.Ru» знакомый с ситуацией собеседник.

Из документов Госдепа США следует, что бюджет на иностранное вещание действительно уменьшится на $33 млн по сравнению с 2017 годом. В то же время ведомство рапортует, что по сравнению с 2017-м аудитория радио, телевизионных и интернет-программ выросла на 24%. Правда, в случае России оценить эффективность американского зарубежного вещания сложно, говорит собеседник «Газеты.Ru»:

«В России ты не можешь включить телевизор и посмотреть американские телеканалы, как в США могут посмотреть Russia Today».

Речь идет, прежде всего, о телеканале Current Time, созданным совместно «Радио Свобода» и «Голосом Америки» для противодействия влиянию RT. Он рассчитан, прежде всего, на молодежную аудиторию, однако его можно смотреть только в интернете.

Активное внимание борьбе с российским зарубежным вещанием в лице RT в США начали уделять еще при президенте США Бараке Обаме . В 2015 году Агентство США по глобальным медиа (BBG) возглавил крупный медиаменеджер Эндрю Лак, ранее руководивший NBC News.

Ему была поставлена задача улучшить качество вещания американских радиостанций за рубежом. Лак пообещал конгрессу действовать активно, а в интервью изданию The New York Times он сравнил пропагандистское влияние телеканала RT с деятельностью «игиловцев» («Исламское государство» (организация запрещена в России), ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Правда на своем посту чиновник пробыл недолго — всего лишь пару недель, и, после того, как ему была предложена новая работа на NBC, покинул руководство BBG. В настоящее время эту организацию возглавляет назначенный администрацией Барака Обамы телевизионный менеджер Джон Лансинг.

Президент США Дональд Трамп ранее пытался поставить на этот пост своего человека, однако конгресс пока не дал ему такой возможности.

Для Трампа, который находится под постоянным огнем критики в связи с «российскими связями», борьба с российским влиянием является возможностью оправдать себя в глазах налогоплательщиков. Так, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп якобы лично одобрил операцию по блокировке Агентства интернет-исследований (Internet Research Agency — IRA), или «фабрики троллей», во время промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года, сообщает NBC.

По данным СМИ, американская разведка по распоряжению президента США «отключила интернет» IRA, так как опасалась вмешательства Кремля в избирательный процесс. Власти США до сих пор полагают, что Москва повлияла на результаты президентских выборов 2016 года, распространяя дезинформацию в социальных сетях. Никаких доказательств этих утверждений пока не представлено.