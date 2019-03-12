Помпео: Россия игнорирует волю народа Венесуэлы

По его словам, Россия и Куба якобы играют центральную роль в подрыве демократических устремлений народа Венесуэлы.

Он также добавил, что Куба является в Венесуэле настоящей "имперской державой".

Помпео подчеркнул, что Россия якобы отвлекает внимание общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Куба осудила "агрессивные" заявления США в адрес Венесуэлы.