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Помпео: Россия игнорирует волю народа Венесуэлы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия игнорирует волю народа Венесуэлы, защищая президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия и Куба якобы играют центральную роль в подрыве демократических устремлений народа Венесуэлы.
Он также добавил, что Куба является в Венесуэле настоящей "имперской державой".
Помпео подчеркнул, что Россия якобы отвлекает внимание общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что Куба осудила "агрессивные" заявления США в адрес Венесуэлы.
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США , В мире , Латинская Америка , Политика , Николас Мадуро , Венесуэла , Куба
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