Байден оговорился об участии в президентских выборах в США 

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр оговорился о своём участии в выборах главы государства.
Об этом информирует CNN.
По словам Байдена, его критикуют «новые левые».
«Но у меня самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в Соединённых… всех, кто мог бы баллотироваться», — отметил он.
Отмечается, что это заявление Байдена вызвало одобрение со стороны присутствовавших сторонников политика.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил отказ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон от намерения участвовать в президентских выборах в 2020 году.