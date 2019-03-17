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Байден оговорился об участии в президентских выборах в США 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр оговорился о своём участии в выборах главы государства.
Об этом информирует CNN.
По словам Байдена, его критикуют «новые левые».
«Но у меня самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в Соединённых… всех, кто мог бы баллотироваться», — отметил он.
Отмечается, что это заявление Байдена вызвало одобрение со стороны присутствовавших сторонников политика.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил отказ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон от намерения участвовать в президентских выборах в 2020 году.
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США , В мире , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Юрий Рогулев , МГУ , Демократическая партия США , CNN , Делавэр
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