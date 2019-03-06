Болтон пригрозил санкциями банкам за помощь Мадуро

Американский политик пригрозил, санкции коснутся тех, кто будет «способствовать нелегальным транзакциям, приносящим выгоду Мадуро и его окружению». Болтон пояснил, что США не позволят режиму в Венесуэле «заниматься коррупцией и обкрадывать свой народ», — пишет The Hill.

«Мы не позволим Мадуро украсть богатство венесуэльского народа», — добавил Болтон.

Американец подчеркнул, что Соединённые Штаты всецело поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо и призывают Каракас передать всю полноту власти в боливарианской республике Национальной Ассамблее Венесуэлы.