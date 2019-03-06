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Болтон пригрозил санкциями банкам за помощь Мадуро 

News.ru 1 час назад
Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press
Иностранные финансовые организация, которые намерены продолжать сотрудничество с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ждут санкции Вашингтона. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Американский политик пригрозил, санкции коснутся тех, кто будет «способствовать нелегальным транзакциям, приносящим выгоду Мадуро и его окружению». Болтон пояснил, что США не позволят режиму в Венесуэле «заниматься коррупцией и обкрадывать свой народ», — пишет The Hill.
«Мы не позволим Мадуро украсть богатство венесуэльского народа», — добавил Болтон.
Американец подчеркнул, что Соединённые Штаты всецело поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо и призывают Каракас передать всю полноту власти в боливарианской республике Национальной Ассамблее Венесуэлы.
Спецпосланник США Эллиотт Абрамс был разыгран известными российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой Швейцарии и поведали о «венесуэльских миллиардах» в некоем банке «Лимпопо», писал News.ru.
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США , В мире , Николас Мадуро , Джон Болтон , Владимир Кузнецов , Венесуэла
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