Трамп высмеял угрожающего ему импичментом миллиардера 

Глава США Дональд Трамп высмеял американского миллиардера Тома Стейера, который заявил, что намерен подвести действующего лидера к импичменту. Соответствующая запись была опубликована в его твиттере.
"Чудак Том Стейер не имеет достаточно мужества или денег для того, чтобы баллотироваться в президенты", — написал Трамп.
Он также добавил, что миллиардер "только болтает".
Ранее сообщалось, что Стейер пообещал выделить инвестиции в размере $40 млн на импичмент Трампа, а также объявил, что не будет баллотироваться в президенты.