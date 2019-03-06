Трамп высмеял угрожающего ему импичментом миллиардера

"Чудак Том Стейер не имеет достаточно мужества или денег для того, чтобы баллотироваться в президенты", — написал Трамп.

Он также добавил, что миллиардер "только болтает".

Ранее сообщалось, что Стейер пообещал выделить инвестиции в размере $40 млн на импичмент Трампа, а также объявил, что не будет баллотироваться в президенты.