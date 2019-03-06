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Трамп высмеял угрожающего ему импичментом миллиардера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава США Дональд Трамп высмеял американского миллиардера Тома Стейера, который заявил, что намерен подвести действующего лидера к импичменту. Соответствующая запись была опубликована в его твиттере.
"Чудак Том Стейер не имеет достаточно мужества или денег для того, чтобы баллотироваться в президенты", — написал Трамп.
Он также добавил, что миллиардер "только болтает".
Ранее сообщалось, что Стейер пообещал выделить инвестиции в размере $40 млн на импичмент Трампа, а также объявил, что не будет баллотироваться в президенты.
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США , В мире , Том Стейер , Дональд Трамп
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