Умерла звезда «Нашествия»

США на 45 году жизни скончалась американская актриса Лиза Шеридан , известная по ролям в сериалах "Нашествие", "Остановись и гори" и "Менталист". Об этом сообщает Deadline.

По словам менеджера актрисы, она скончалась утром 25 февраля в своем доме в Новом Орлеане. Причина ее смерти пока неизвестна.

"Разумеется, мы все ошеломлены этой сокрушительной потерей", — сказала менеджер.

Ранее сообщалось, что в США на 83 году жизни скончалась актриса Лиза Сиграм. Она известна по ролям в телесериалах "Бэтмен", "Моя жена меня приворожила" и "Правосудие Берка". Кроме того, она играла в таких полнометражных фильмах, как "Воротилы", "Каприз" и "Две тысячи лет спустя".