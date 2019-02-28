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Умерла звезда «Нашествия» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: thewallpapers.org
В США на 45 году жизни скончалась американская актриса Лиза Шеридан, известная по ролям в сериалах "Нашествие", "Остановись и гори" и "Менталист". Об этом сообщает Deadline.
По словам менеджера актрисы, она скончалась утром 25 февраля в своем доме в Новом Орлеане. Причина ее смерти пока неизвестна.
"Разумеется, мы все ошеломлены этой сокрушительной потерей", — сказала менеджер.
Ранее сообщалось, что в США на 83 году жизни скончалась актриса Лиза Сиграм. Она известна по ролям в телесериалах "Бэтмен", "Моя жена меня приворожила" и "Правосудие Берка". Кроме того, она играла в таких полнометражных фильмах, как "Воротилы", "Каприз" и "Две тысячи лет спустя".
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США , В мире , Происшествия , Лиза Шеридан
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