США пригрозили России

Волкер: США будут ужесточать «крымские санкции» против России

"Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен", — написал он в своем Twitter во вторник.

Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко примут участие в форуме "Оккупированный Крым. Пять лет сопротивления", который состоится в Киеве 26-27 февраля.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.