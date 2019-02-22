«Хочу все. И как можно скорее»: над Трампом уже смеются

Президент США Дональд Трамп выступил в своем твиттере с обращением к американской IT-отрасли, призывая ее объединить усилия, чтобы опередить другие страны. Кроме того, политик заявил о том, что требует развертывания 6G в Америке «как можно скорее» — технологии, которой даже еще не существует.

6G в каждый американский дом

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратился к американским гражданам с помощью своей любимой платформы Twitter. На этот раз его речь касалась IT-отрасли.

«Я хочу 5G и даже 6G в США как можно скорее. Это гораздо более мощный, быстрый и умный стандарт связи, чем текущий», — заявил американский лидер.

Его высказывание вызвало бурю эмоций в западной прессе, особенно у специализированных техпорталов. Дело в том, что стандарта 6G пока не существует даже на бумаге, так что остается гадать, что именно «как можно скорее» хотел президент.

По слухам, Китай уже начал «разработку сетей шестого поколения», но этим сообщениям нет никакого подтверждения. Более того, во всем мире еще даже не начато полноценное развертывание сетей 5G, не говоря уже о стандарте следующего поколения. Мобильные операторы уже начали тестирование отдельных элементов 5G, но официальный запуск, в том числе и в России , не состоится ранее, чем в 2020 году.

«Трамп требует технологию 6G, потому что, а почему бы и нет», — иронизирует сайт TechCrunch. «Извини, Трамп, но 6G еще не существует», — пишет Mashable в своем Twitter.

Другие пользователи платформы тоже высказали свое мнение касательно масштабных планов президента.

«Трамп хочет… подумайте только… беспроводные сети 6G. Вероятно, для того, чтобы терроризировать людей в Twitter еще более эффективно», — написал один из пользователей.

«Дональд, я дам тебе миллион долларов, если ты мне расскажешь, что такое 5G или 6G. Или даже 4G. Или даже сколько будет четыре плюс четыре», — ответил другой юзер.

В продолжении своего твита Дональд Трамп призвал американские IT-компании объединить усилия, чтобы опередить конкурирующие страны в сфере высоких технологий.

«Нет никакой причины для того, чтобы мы отставали от других… по тем показателям, которые являются нашим будущим. Я хочу, чтобы Соединенные Штаты победили в честной конкурирующей борьбе, а не с помощью блокировки более продвинутых технологий. Мы должны оставаться лидерами во всех наших начинаниях, особенно в восхитительном мире технологий!» — пишет американский президент.

Несмотря на то, что Трамп напрямую не упомянул китайские компании, в частности Huawei, нетрудно догадаться, что его слова о «блокировке более продвинутых технологий» касаются именно вендоров из КНР. Вероятно, что президент США решил занять более гибкую позицию по отношению к Китаю.

В прошлом году американские спецслужбы заявили о том, что использование оборудования от Huawei и ZTE представляет собой риски для национальной безопасности Штатов, и запретили чиновникам покупать телефоны китайских производителей. Предупреждения об угрозах со стороны технологий КНР были также направлены в адрес союзников США.

Совету Америки уже последовали Австралия и Новая Зеландия. Впрочем, выводы американской разведки убедили не все страны. Так, британский Национальный центр кибербезопасности заявил о том, что любые угрозы со стороны оборудования Huawei являются «управляемыми», и специалисты центра смогут, в случае необходимости, с ними успешно справиться.

Сама компания Huawei отрицает факт шпионажа в пользу китайского правительства, утверждая, что не передает Пекину ничего, кроме части налогов. Основатель бренда Рен Женфей в своем недавнем интервью отметил, что даже если бы компартия потребовала бы от него установить слежку за американскими гражданами, он никогда не стал бы рисковать расположением клиентов Huawei.

На Марс за три года

Ранее президент США Дональд Трамп уже был замечен за дилетантскими высказываниями в той сфере, к которой он не имеет никакого отношения. Так, весной 2017 года он едва не сорвал звонок на Международную космическую станцию неожиданным предложением отправить людей на Марс.

Об этом эпизоде рассказывает журнал New York со ссылкой на новую книгу бывшего помощника президента Клиффа Симса, который отвечал за работу с прессой во время президентской кампании Трампа.

Во время звонка на борт МКС Трамп спросил астронавта Пегги Уитсон о том, когда возможен полет людей на Марс.

«Что ж, думаю, как прописано вашем законе, это может случиться в 2030-е годы. К сожалению, космические полеты требуют много времени и денег, так что полет туда потребует некоторой международной кооперации», — ответила она.

Однако Трампу ее ответ не понравился. «Я думаю, мы хотели бы сделать это в мой первый срок или хотя бы во второй. Так что думаю, нам надо немного ускориться», — заявил президент.

Некоторые восприняли его слова как шутку, но Симс утверждает, что до звонка с похожим вопросом Дональд Трамп обратился и к руководителю NASA Роберту Лайтфуту.

«А что, если я дам вам необходимое количество денег, которое вам может понадобиться? Что если мы взвинтим бюджет NASA, но сосредоточимся только на этом вместо того, чем вы занимаетесь сейчас? Это может сработать?» — поинтересовался политик.

Лайтфут извинился и сказал, что это невозможно. Его ответ оставил Трампа заметно разочарованным, пишет Симс.