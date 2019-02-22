СМИ: демократы раскритиковали Берни Сандерса за отказ признать Гуаидо

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости . Демократы США раскритиковали заявления сенатора Берни Сандерса , который в одном из интервью отказался признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гауидо законным президентом этой страны, и поставили в этой связи под сомнение его победу в гонке за право быть кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает издание Politico.

Сандерс является кандидатом на праймериз демократов, где выбирается единый кандидат от партии на пост президента США наряду с дюжиной других претендентов, однако он сумел собрать рекордную сумму в 6 миллионов долларов на свою кампанию за первые сутки после выдвижения.

В интервью испаноязычному телеканалу «Юнивисион» во вторник Сандерс также уклонился от того, чтобы назвать президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, и выступил против возможного военного вмешательства США, заявив о необходимости провести свободные и честные выборы.

"Он не будет кандидатом от Демократической партии . Он снова показал, что не понимает эту ситуацию", — цитирует Politico слова конгрессвумен-демократа Донны Шалала из Флориды.

Издание отмечает, что позиция Сандерса расходится с заявлениями других демократов, таких как бывший вице-президент Джо Байден , сенаторы Кирстен Гиллибранд и Элизабет Уоррен, которые открыто поддержали Гауидо и назвали Мадуро диктатором.

Отделение Демократической партии в штате Флорида, где много беженцев из латиноамериканских стран, в том числе Венесуэлы, выступило с заявлением, где, не называя Сандерса, подчеркнуло единство демократов штата в признании Гуаидо и отрицании законности президентства Николаса Мадуро, пишет Politico.

Комментариев по этому поводу со стороны самого Сандерса или других высокопоставленных демократов пока не последовало.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс работает в верхней палате конгресса США с 2007 года. Формально он считается независимым сенатором, однако фактически поддерживает инициативы демократов. Сандерс симпатизирует экономическим моделям Швеции и ряда других европейских стран, где действуют масштабные программы государственной социальной поддержки.

За сутки после выдвижения кандидатуры на пост президента Сандерс собрал шесть миллионов долларов пожертвований, сообщил штаб политика. Пожертвования поступили от более чем 225 тысяч человек, то есть средний размер одного взноса составил около 26,6 доллара. В штабе Сандерса подчеркивают, что средства поступают от простых американцев, а не от крупного бизнеса, которому противопоставляет себя политик.

Сенатор от Вермонта сумел собрать больше, чем кто-либо из его соперников в борьбе за номинацию Демократической партии в президенты. Предыдущий рекордсмен Камала Харрис собрала около 1,5 миллиона долларов за первые 24 часа.

Сандерс стал очередным кандидатом на праймериз, где уже участвует около дюжины кандидатов. В частности, он уже пятый претендент среди сенаторов, до него выставили свои кандидатуры сенаторы Кори Букер, Эми Клобушар, Элизабет Уоррен и Камала Харрис.