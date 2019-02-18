Трампа удалили в твиттере? Новый скандал в соцсетях

Группа R. E. M. возмутилась сообщением, опубликованным президентом США Дональдом Трампом в твиттере. Американский лидер выложил видеоролик, который выставляет в смешном свете членов Демократической партии во время его выступления в конгрессе. В качестве звуковой дорожки для видео была использована песня R. E. M. «Eberibody hurts» («Всем бывает больно»).

В официальном твиттере группы появился официальный ответ:

«Мировой лидер притворяется! Конгресс, медиа — изолируйте этого притворщика! С любовью, R. E. M.»

Басист группы Майк Миллс в своем твиттере нецензурно выругался в адрес автора видеоролика и обратился к создателю Twitter Джеку Дорси с требованием принять меры в связи с мемом, размещенным президентом.

Создатель видеоролика ответил на оскорбления Миллса, который обратился к нему как к группе авторов, и попросил относиться к ситуации проще.

«Я просто парень в гостиной, который делает видео, чтобы люди получали удовольствие. Может, зароем пресловутый топор войны?» — написал он.

Миллс принес извинения за оскорбления, а также за то, что счел своего оппонента группой лиц.

Сам Трамп закрепил сообщение с видеороликом первым на своей странице. Пользователи жаловались на то, что он перестал воспроизводиться, а вместо видео появилось объявление о том, что содержимое было удалено в связи с жалобой правообладателя, однако на данный момент видео вновь можно посмотреть.

В докладе «О положении дел в стране», с которым Трамп выступил перед конгрессом, президент США, в частности, обвинил Россию в якобы имевших место постоянных нарушениях положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Он сообщил о решении США выйти из договора через полгода.

Трамп также подчеркнул, что американскую сторону не устраивают работы, ведущиеся Китаем над созданием ракет, которые не имеют право производить США. Работу над соглашением, которое сможет заменить ДРСМД, он назвал одним из ключевых направлений.

«Возможно, мы сможем заключить новый договор, включив туда Китай, но, возможно, и не сможем», — сказал Трамп.

Помимо этого, президент США направил свою критику в адрес левых демократов, говоря о ситуации в Венесуэле. В частности, он обвинил лидера страны Николаса Мадуро в том, что тот привел государство к бедности, упражняясь в построении «социализма». Трамп подчеркнул, что и в США есть силы, которые стремятся к «насаждению социализма».

«Америка никогда не будет социалистическим государством», — отметил он.

Вместе с этим, Трамп заявил о готовности к совместной работе со своими политическими оппонентами. Он обратил внимание на то, что американцы ждут, когда они начнут править «не как две партии, а как одна нация».

«Вместе мы можем преодолеть десятилетия политического тупика. Мы можем преодолеть старые разногласия, залечить старые раны, создать новые коалиции, выработать новые решения и открыть необычайное обещание будущего Америки», — добавил он.

После этого Трамп напомнил демократам о том, что если им не удастся достигнуть соглашения, то приостановка работы правительства может возобновиться через 10 дней. Президент вновь заявил, что не собирается отступать от идеи возведения стены на границе США. Он подчеркнул, что подобные стены «работают и сохраняют жизни».

«Я хочу, чтобы в нашу страну приезжало много иммигрантов, но они должны приходить законным путем», — отметил он.

В выступлении Трамп также похвалился первым местом США по добыче нефти и газа, ростом зарплат и экономики, падением уровня безработицы и силой вооруженных сил страны.