Канцлер Австрии рассказал о хороших контактах с Россией

По словам Курца, Вена и Вашингтон по многим внешнеполитическим вопросам придерживаются разных взглядов. Австрия, например, поддерживает ядерное соглашение с Ираном.

В то же время канцлер положительно оценивает «вовлеченность» президента США в мирное урегулирование на Корейском полуострове.