Пенс призвал Европу не мешать санкциям США против Ирана

Вице-президент США Майкл Пенс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Иран с спонсировании терроризма и антисемитизме и призвал Европу не препятствовать американским санкциям в отношении азиатского государства.

По словам Пенса, Иран является главным спонсором международного терроризма, поставляя за рубеж ракеты и участвуя в разжигании конфликтов в других странах. В частности, в Йемене и Сирии.

Кроме того, американский чиновник утверждает, что Тегеран ставил под вопрос существование Израиля и «открыто пропагандирует Холокост».

«Европейцам пора прекратить подрывать [американские] санкции против Ирана», — цитирует Пенса ТАСС.

Ранее News.ru сообщил о том, что США намерены в очередной раз ужесточить санкции в отношении Ирана. По мнению главы Госдепартамента США Майка Помпео, иранский народ этого заслуживает. Он заявил, что Тегеран необходимо лишить «богатств и ресурсов», которые власти страны используют для спонсирования терроризма.