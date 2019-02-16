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Пенс призвал Европу не мешать санкциям США против Ирана 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press
Вице-президент США Майкл Пенс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Иран с спонсировании терроризма и антисемитизме и призвал Европу не препятствовать американским санкциям в отношении азиатского государства.
По словам Пенса, Иран является главным спонсором международного терроризма, поставляя за рубеж ракеты и участвуя в разжигании конфликтов в других странах. В частности, в Йемене и Сирии.
Кроме того, американский чиновник утверждает, что Тегеран ставил под вопрос существование Израиля и «открыто пропагандирует Холокост».
«Европейцам пора прекратить подрывать [американские] санкции против Ирана», — цитирует Пенса ТАСС.
Ранее News.ru сообщил о том, что США намерены в очередной раз ужесточить санкции в отношении Ирана. По мнению главы Госдепартамента США Майка Помпео, иранский народ этого заслуживает. Он заявил, что Тегеран необходимо лишить «богатств и ресурсов», которые власти страны используют для спонсирования терроризма.
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Комментарии1
США , В мире , ИТАР-ТАСС , Иран
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