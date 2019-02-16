Пенс призвал не допустить ошибок по КНДР

В переговорах по урегулированию северокорейской проблемы важно не допустить ошибок прошлого: резолюции СБ ООН по КНДР должны работать, и всем сторонам необходимо выполнять принятые обязательства, США это сделают, заявил в субботу вице-президент США Майкл Пенс.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, он отметил, что в результате действий нынешней администрации США в отношении Пхеньяна "мир увидел результаты: ядерные испытания, как и ракетные, больше не проводятся".

"Пока идет конференция, президент (США Дональд — ред.) Трамп готовится к новому саммиту с (лидером КНДР — ред.) Ким Чен Ыном, который пройдет во Вьетнаме через несколько недель", — сказал Пенс.

"Президент Трамп полон надежд, он верит, что мир достижим. Но мы говорим ясно, мы не повторим ошибок прошлого: все страны должны сплотиться и выполнять резолюции СБ ООН по КНДР и подвигать Пхеньян придерживаться достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей. И я вас уверяю, Америка будет тоже. И наряду с тем, что мы работаем над достижением мира, мы также стремимся к тому, чтобы достичь полной и верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", — подчеркнул вице-президент США.

Договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова были достигнуты на первом в истории саммите лидеров США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре. Вторая встреча глав государств запланирована на 27-28 февраля в Ханое.