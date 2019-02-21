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США отказались принять жену боевика ИГ из сирийского лагеря беженцев 

РИА Новости + ещё 30 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
США не примут жену боевика террористической группировки "Исламское государство"*, попросившую Америку принять ее, из-за отсутствия оснований для предоставления ей права на въезд, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее 24-летняя Хода Мутана, которая четыре года была женой члена ИГ* и сбежала из лагеря боевиков, обратилась к США с просьбой забрать ее домой, заявив, что она жительница Алабамы и американская гражданка. Сейчас она вместе с 18-месячным сыном находится в курдском лагере беженцев в Сирии. Представитель госдепартамента Роберт Палладино отмечал, что женщина должна быть возвращена домой, оговорившись, что речь идёт об общем подходе, а не о конкретном случае.
"Хода Мутана не является гражданкой США и не будет допущена в Соединенные Штаты. У нее нет никаких юридических оснований, нет действующего паспорта США, нет права на паспорт или визы для въезда в Соединенные Штаты", — говорится в заявлении Помпео, которое распространила пресс-служба госдепартамента.
"Мы продолжаем призывать граждан США не ездить в Сирию", — добавил Помпео.
*Запрещённая в России террористическая организация
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США , Ближний Восток , В мире , Госдеп США , Исламское государство
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