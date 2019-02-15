Трамп вводит режим ЧП в США

Таким образом он рассчитывает приступить к выполнению одного из своих предвыборных обещаний — строительству стены на границе с Мексикой.

Режим ЧП предполагает предоставление президенту дополнительных полномочий, которые помогут ему получить финансирование на строительство в обход конгресса.