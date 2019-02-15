Трамп вводит режим ЧП в США 

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой.
Таким образом он рассчитывает приступить к выполнению одного из своих предвыборных обещаний — строительству стены на границе с Мексикой.
Режим ЧП предполагает предоставление президенту дополнительных полномочий, которые помогут ему получить финансирование на строительство в обход конгресса.
По замыслу президента, протяженность стены должна составить 1609 км и закрыть бреши, которые остались после аналогичного проекта Джорджа Буша-младшего. В 2019 году планируется построить 320 км заграждения, полностью завершить строительство президент рассчитывает в 2022 году. В декабре верхняя палата Конгресса предлагала проект бюджета страны на 2019 год, в котором на строительство стены на границе с Мексикой отводилось 1,6 млрд долларов, тогда как требуемая сумма составляет 5,7 млрд долларов. Дональд Трамп отказался подписать бюджет, спровоцировав остановку работы правительства на 35 дней. Более 800 тысяч сотрудников бюджетных учреждений остались без зарплаты.