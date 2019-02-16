В режиме ЧП Трампа нашли нарушения

Демократы начали расследование из-за объявленного президентом США Дональдом Трампом режима ЧП. Об этом сказано на сайте юридического комитета Палаты представителей.

Авторы заявления обратили внимание главы государства, что его решение представляет собой безрассудное пренебрежение принципом разделения властей и собственными обязанностями. Конституция США наделяет именно Конгресс «властью кошелька», а следовательно деньги не могут расходоваться по не установленным законом назначениям, напомнили демократы.

Они заметили, что президент страны может объявить режим ЧП только в случае военного призыва для национальной обороны. Однако военным запрещено обеспечивать соблюдение иммиграционных законов страны, утверждают они.

«Ни один здравомыслящий человек не считает, что на южной границе возникла чрезвычайная ситуация. Нелегальная иммиграция находится на рекордно низком уровне, и семьи с детьми, которые законно просят убежища, не являются иностранными захватчиками», — сказано в заявлении.

Отмечается, что конгрессмены планируют вызвать для дачи показаний юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей министерства юстиции США

15 февраля Трамп объявил о подписании документа, предусматривающего введение режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой. На строительство стального заграждения он планирует потратить около восьми миллиардов долларов.

В конце января Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства.