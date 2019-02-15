Как ФБР хотело свергнуть Трампа 

В Сенате США объявлено о новом законопроекте об антироссийских санкциях, так называемых санкциях из ада. Его рассмотрение будет проходить на фоне нового обострения внутриполитической борьбы между республиканцами и демократами. Новый ее этап ознаменовался скандальным заявлением бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба о том, что в свое время Минюст инициировал внутреннее расследование на предмет отречения Дональда Трампа от власти. Какие политические последствия это может возыметь?
Комментарий Георгия Бовта:
Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб зачем-то сделал громкое заявление о том, что после того, как президент со скандалом уволил директора ФБР Джеймса Коми, Минюст, который курирует ФБР, всерьез изучал вопрос об отстранении Трампа от должности. Помимо широко известной процедуры импичмента, которая инициируется палатой представителей, это может быть сделано еще и на основании 25-й поправки к конституции, принятой после покушения на Джона Кеннеди. Она гласит, в частности, что в случае неспособности президента исполнять свои обязанности «ключевые члены администрации» могут принять решение о его отстранении. В этой процедуре роль конгресса уже менее значима, чем при импичменте.
Есть несколько юридических трактовок 25-й поправки, единого мнения по ней нет, а сама она ни разу не применялась. Одна из них заключается в том, что президент может быть отстранен, по сути, собственной администрацией, если он умственно, ментально не соответствует своей должности. Иными словами, является дебилом. Маккейб признался, что персонального опроса членов администрации на предмет того, как кто голосовал бы в случае постановки такого вопроса, не было, однако Минюст прикидывал приблизительный расклад голосов. Если сформулировать проще, Америка стояла на грани государственного переворота. И главным поводом к нему могло стать как раз расследование так называемого русского вмешательства в выборы из-за опасений, что Трамп его свернет.
Причина выступления бывшего замдиректора ФБР со скандальным признанием именно теперь понятна. У демократов сейчас большинство в палате представителей, инициирующей процедуру импичмента. В ближайшие недели ожидается появление сильно задержавшегося уже доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования «русского вмешательства». Утечки о возможном содержании доклада уж есть. И они намекают на то, что команде Мюллера, судя по всему, не удалось накопать какой-то уж совсем убийственный компромат на Трампа и его окружение на предмет того, что они якобы вступили в сознательный «сговор с русскими», притом что сам факт вмешательства России в выборы не отрицается, это в Америке считается как бы доказанным.
Ну а поскольку доклад Мюллера, по всей вероятности, не будет носить убойного характера для Трампа, то демократы собираются активизировать собственное расследование на ту же тему. Поскольку они в нижней палате возглавляют все комитеты, это дает им юридическое право вызывать членов администрации и вообще кого угодно для дачи показаний под присягой. В расследовании будут принимать участие как минимум три комитета: по делам разведки, финансовый и по иностранным делам. В частности, предполагается узнать доподлинно, о чем же Трамп, уже будучи президентом, говорил в ходе личных встреч с Владимиром Путиным, включая возможный вызов на допрос под присягой переводчика президента. Будет еще раз перелопачена история нереализованных планов строительства «Башни Трампа» в Москве до его избрания.
Судя по всему, эти расследования будут тянуться вплоть до 2020 года и станут едва ли не главной темой президентской избирательной кампании для кандидата от демократов. Поскольку пока особо им Трампу противопоставить нечего: экономика страны растет относительно высокими темпами, фоновый рынок бьет рекорды. И даже рейтинг одобрения Трампа в обществе держится около планки в 50%, что, если судить по нескончаемым потокам критики в либеральной прессе, удивительно. Остается только инкриминировать преступные связи с русскими. Даже если их не было.
На фоне этого рассмотрение новой версии законопроекта «О противодействии кремлевской агрессии», или «о санкциях из ада», внесенной на днях в сенат республиканцем Линдси Грэмом и демократом Бобом Менендесом, будет проходить, скорее всего, по жесткому сценарию. И администрации придется приложить немало усилий, чтобы смягчить его наиболее одиозные положения. Которые, будь они приняты, сделают всякий диалог Москвы и Вашингтона окончательно невозможным.