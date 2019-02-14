Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на бывшего и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, который рассказал, что министерство юстиции "всерьез" рассматривало вариант его возможного отстранения от должности в связи с 25-ой поправкой к конституции. Свое мнение о нем он написал в твиттере.
По его словам, "опальный" Маккейб лишь притворяется "бедным маленьким ангелом".
Американский лидер заявил, что на деле он был вовлечен в скандал со взломом почты бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и российской мистификации ("российского дела", — "Газета.Ru"), а также являлся "марионеткой" бывшего главы ФБР Джеймса Коми.
"Маккейб — это позор для ФБР и для нашей страны", — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что минюст США планировал отстранение Трампа от должности.