Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долг семьи Марии Бутиной перед адвокатами достиг 40 млн рублей 

ТАСС + ещё 9 12 февраля 2019
Семья арестованной в США Марии Бутиной задолжала адвокатам 40 млн рублей. Об этом сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на отца россиянки Валерия Бутина.
"Сейчас задолженность выросла до 40 млн рублей. Пока никто не отказался от защиты Маши, однако ситуация остается в подвешенном состоянии
Намеки на то, что нам, возможно, придется искать новых адвокатов, были давно", — цитирует его издание.
В конце декабря Бутин заявил, что долг перед адвокатами составлял 30 млн рублей.
Семья россиянки смогла выплатить только 2 млн рублей, пишут "Известия". "Фонд Марии Бутиной", созданный в ее поддержку по инициативе адвоката Роберта Дрисколла, собрал лишь 1,1 млн рублей.
По мнению отца Бутиной, важно сохранить тех адвокатов, которые ведут процесс с самого начала. "Мы надеемся, что на следующем заседании 26 февраля американский суд объявит дату вынесения приговора. Поэтому хочется верить, что вердикт будет объявлен уже в марте, после чего Машу выпустят из тюрьмы и она сможет вернуться в Россию", — добавил он.
Дело Марии Бутиной
30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.
Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.
В США россиянка приехала на учебу. Она получила весной минувшего года диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона — Американском университете. Изучала международные отношения.
13 декабря Бутина в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов, который касался нарушения законов об иноагентах в США. Она подписала документы о сделке с прокуратурой. Суд принял ее признание. Дату вынесения приговора при этом объявлять не стали по просьбе представителя прокуратуры, который сообщил, что Бутина согласилась сотрудничать со следствием, а этот процесс может занять некоторое время.
ТАСС: последние новости
Пентагон опроверг сообщения об увеличении численности военнослужащих США в Польше Болтон призвал Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы Трамп напомнил, что расследование Сената за два года не выявило его сговора с Москвой
Комментарии5
США , Видео , В мире , Общество , Происшествия , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Министерство юстиции США , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение