Долг семьи Марии Бутиной перед адвокатами достиг 40 млн рублей

Семья арестованной в США Марии Бутиной задолжала адвокатам 40 млн рублей. Об этом сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на отца россиянки Валерия Бутина.

"Сейчас задолженность выросла до 40 млн рублей. Пока никто не отказался от защиты Маши, однако ситуация остается в подвешенном состоянии

Намеки на то, что нам, возможно, придется искать новых адвокатов, были давно", — цитирует его издание.

В конце декабря Бутин заявил, что долг перед адвокатами составлял 30 млн рублей.

Семья россиянки смогла выплатить только 2 млн рублей, пишут "Известия" . "Фонд Марии Бутиной", созданный в ее поддержку по инициативе адвоката Роберта Дрисколла, собрал лишь 1,1 млн рублей.

По мнению отца Бутиной, важно сохранить тех адвокатов, которые ведут процесс с самого начала. "Мы надеемся, что на следующем заседании 26 февраля американский суд объявит дату вынесения приговора. Поэтому хочется верить, что вердикт будет объявлен уже в марте, после чего Машу выпустят из тюрьмы и она сможет вернуться в Россию", — добавил он.

Дело Марии Бутиной

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в Хельсинки.

Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

В США россиянка приехала на учебу. Она получила весной минувшего года диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона — Американском университете. Изучала международные отношения.