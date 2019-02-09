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Погода в США: аномальные холода заставили американцев ринуться за порно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Аналитики сайта PornHub зафиксировали всплеск интереса американцев к порно во время аномальных холодов. Об этом сообщается в отчете, опубликованном в блоге компании.
Рекордный спрос был отмечен в северном штате Миннесота. Там трафик PornHub вырос на 22 процента. На втором месте оказался соседний с ним Висконсин. Там пользователи смотрели порно на 12 процентов чаще, чем обычно.
В Иллинойсе и Индиане, находящихся южнее Висконсина, спрос вырос на 9 процентов.
Единственным исключением из всех северных штатов оказался Мичиган, где трафик PornHub незначительно упал. Аналитики порносайта в штуку предположили, что это может быть связано с бытовыми проблемами. По их данным, губернатор этого штата попросил местных жителей экономить на отоплении домов, чтобы сэкономить газ.
«Возможно, температура в домах была слишком низкой», — иронизировали они.
Большинство мичиганцев переживали холод при температуре минус 18 градусов по Цельсию.
Аномальные морозы пришли на Средний Запад США 30-31 января. В некоторых регионах температура опускалась ниже 50 градусов.
Ранее сотрудники PornHub проанализировали динамику на сайте по время шатдауна в США. Выяснилось, что приостановка работы федерального правительства увеличила трафик портала.
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США , Погода , Висконсин
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