Ударить по России первыми

Адмирал ВМС США: Америка должна бить первой и продемонстрировать «мускулы» в противостоянии с ВМФ Росси и Китая

Руководитель военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал США «перейти в наступление» против России Китая , поскольку флоты этих стран, по его мнению, действуют все более агрессивно. Кроме того, американский военный косвенно признал, что системы ПРО США в Европе направлены против России.

Руководитель Военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон призвал США перейти в наступление против России и Китая, поскольку флоты этих стран действуют все более агрессивно.

Россия и Китай прямо бросили вызов ВМС США опасными и агрессивными действиями самолетов и кораблей, и теперь ВМС США должны взять инициативу в свои руки.

Ричардсон подчеркнул необходимость проявления терпения, использования дипломатических средств и установления правил, но если правила будут нарушены, США должны ответить.

Руководитель военно-морскими операциями Военно-морских сил США Джон Ричардсон (John Richardson) считает, что его стране пора «пойти в наступление» против России и Китая, поскольку эти соперники великой державы (имеются в виду США — прим. ред.) используют свои флоты во все более агрессивных действиях для захвата суши, моря и распространения своего влияния.

В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым Украины с использованием военной силы. В ноябре 2018 года ВМФ России атаковал и захватил украинских моряков. Кроме того, Москва постоянно блокирует доступ Украины к Азовскому морю, которое отделено от Черного моря Крымом. Кроме того, по мере того, как Россия поддерживала шаткий режим Сирии в ходе восьмилетней гражданской войны, она наращивала свое военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.

Китай, пообещав в 2015 году не милитаризировать Южно-Китайское море, сделал именно это с помощью современных радаров, ракетных установок и ротацией боевых самолетов на насыпных искусственных островах. В октябре 2018 года китайский эсминец совершил опасный маневр, что выглядело как попытка врезаться в американский корабль в спорной акватории.

На заседании Атлантического совета в среду Ричардсон поставил вопросы о том, как США должны реагировать на растущие угрозы, и в целом он призвал к большей активности в отношении Пекина и Москвы.

На вопрос бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу о том, что США могут сделать, чтобы отодвинуть Россию, которая все больше захватывает ключевые водные пути, Ричардсон сказал, что пришло время нанести первый удар.

Ударить по России первыми

Ричардсон считает, что США пора подумать не только о том, чтобы отвечать, но и о том, «как мы можем надавить первыми в нескольких регионах. Думаю, было бы замечательно, если бы мы заставили россиян и других оппонентов как-то реагировать на наш первый шаг. Есть определенное преимущество в том, чтобы играть, так сказать, белыми фигурами на шахматной доске».

Российские войска регулярно проверяют ВМС США опасными маневрами в воздухе и на море. Дважды в 2018 году российские самолеты приближались на опасно близкое расстояние к самолетам ВМС США, а в 2015 году два Су-24 неоднократно имитировали бомбардировку эсминца «Дональд Кук».

По мнению Ричардсона, увеличение тренировок с силами партнеров в Черноморском регионе и открытие штаб-квартир в союзных странах, таких как Румыния, может дать США больше рычагов для ответа.

«Область, где мы делаем некоторые новые шаги в этом плане — это ракетная оборона. Собственно, у нас развернуты системы ПРО «Иджис» в Румынии. И, по моему мнению, эти возможности посылают мощный сигнал России», — сказал Ричардсон.

Противоракетная оборона США в Европе последовательно обсуждалась в качестве меры противодействия угрозам со стороны Ирана, но Россия последовательно утверждала, что США установили эти системы для сдерживания Москвы. Ричардсон, похоже, подтвердил, что система ПРО в Румынии имеет определенную задачу противодействии России. Еще одну батарею ПРО и перехватчиков Aegis планируется развернуть для Польши.

Показать «мускулы» Китаю

Китай недавно широко разрекламировал, что с помощью новейших ракет он может потопить авианосцы ВМС США. Ричардсон указал на недавнюю поездку в Пекин, в ходе которой он призывал к стабильности, но все же сказал о необходимости жесткого ответа.

Business Insider, США